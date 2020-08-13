Барнаул, , 12:23 — REGNUM За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 87 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 13 августа в региональном правительстве. Выздоровели 114 человек, скончались восемь пациентов с коронавирусом.

Таким образом, общее количество носителей коронавируса в Алтайском крае к 13 августа достигло 10 360 человек. Выздоровели 8628 человек.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 265 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 августа в Алтайском крае коронавирус был выявлен у 10 273 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса