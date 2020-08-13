Лондон, , 12:23 — REGNUM Национальный фонд грамотности (Великобритания) провёл исследование, посвящённое воздействию видеоигр на детей и подростков. Результаты опроса были опубликованы на официальном сайте организации 12 августа.

В ходе исследования представителям организации удалось выяснить, что видеоигры прививают детям любовь к чтению, мотивируют их на занятия творчеством, повышают эмпатию, а также играют важную роль «в поддержке психического благополучия». Всего в опросе приняли участие 4626 молодых людей в возрасте от 11 до 16 лет.

Напомним, Национальный фонд грамотности был основан в Лондоне в 1993 году. Его основной задачей является проведение различных благотворительных мероприятий, направленных на повышение грамотности населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: в игру Breath of the Wild добавили гоночную трассу из Mario Kart

Читайте развитие сюжета: Состоялся релиз игры Metamorphosis, основанной на повести Франца Кафки