Пенза, , 14:50 — REGNUM В Пензенской области по информации на 13 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 7156 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 55 жителей региона, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели 6568 человек, за сутки — 129 пациентов. С момента наблюдения скончались 93 пензенца. Еще об одном смертельном случае стало известно за последние сутки. Врачам не удалось спасти 60-летнюю женщину, проинформировала руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, режим повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции продлен в Пензенской области еще на две недели.

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