Токио, , 12:15 — REGNUM Энтузиаст с ником Waikuteru добавил в игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild целый гоночный трек из Mario Kart Wii. Об этом 12 августа сообщило издание Kotaku.

Помимо этого, вместе с модификацией в игре появилось специальное гоночное задание, а также несколько дополнительных диалогов со смотрителем трассы. Если геймер сможет пройти трек за определённое время, то он получит различные награды.

Напомним, The Legend of Zelda: Breath of the Wild — это популярная ролевая игра с открытым миром, разработанная японской компанией Nintendo. Её релиз состоялся в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Tony Hawk's Pro Skater 1+2 выполнят просьбу известного скейтбордиста

Читайте развитие сюжета: В Великобритании доказали, что видеоигры положительно влияют на детей