Севастополь, , 12:14 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 13 августа в пресс-службе правительства города-героя.

«По состоянию на утро 13 августа зарегистрированы два новых случая заболевания COVID-19. Одна из заболевших — отдыхающая, она сдала тест на коронавирусную инфекцию в частной лаборатории и уехала из города до получения результата ПЦР-исследования. Ещё одна заболевшая — местная жительница, источник заражения устанавливается в ходе эпидрасследования», — уточнили в пресс-службе.

Также за минувшие сутки с выздоровлением выписаны два человека. Один пациент скончался — это 81-летний мужчина, у которого коронавирус был осложнён двусторонней бронхопневмонией, отеком легких и полиорганной недостаточностью. Всего за период пандемии положительные тесты на коронавирус в Севастополе подтвердились у 401 человека, 325 из них выздоровели, 12 скончались. Лечение в стационарах продолжает 51 пациент.