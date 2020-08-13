Иркутск, , 12:11 — REGNUM В Иркутской области 14 августа прогнозируется ухудшение погоды, местами пройдут сильные дожди и грозы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на информацию Иркутского гидрометцентра.

В Катангском и северо-восточных районах также ожидается усиление северного ветра до 15−17 м/с.

«При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок на дальние расстояния. При планировании туристических походов и отдыха на водных объектах необходимо учитывать неблагоприятный прогноз», — предупредили спасатели.

Впрочем, несмотря на дожди, местами по области в ближайшие три дня сохранится высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в регионе действуют 11 природных пожаров на общей площади более 2 тыс. га, из них покрыты лесами 1,8 тыс. га.

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