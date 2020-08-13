Нью-Йорк, США, , 12:09 — REGNUM В предстоящем ремастере игр Tony Hawk's Pro Skater 1+2 изменят название одного из трюков. Об этом 13 августа сообщает издание Kotaku.

Дело в том, что популярный трюк под названием Mute Air («приглушённый воздух») придумал Крис Уэддл — известный скейтбордист с нарушением слуха. Недавно в разговоре с Тони Хоуком он признался, что ему никогда не нравилось устоявшееся название этого движения.

Скейтбордист заявил, что хотел бы назвать трюк «глухим захватом» или «захватом Уэддла». После этого разработчики ремастера Tony Hawk's Pro Skater 1+2 решили выполнить просьбу спортсмена и добавить обновлённое название в свою игру.

Напомним, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 выйдет 4 сентября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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