Чебоксары, , 12:09 — REGNUM В Государственный исторический архив Чувашии переданы первые материалы от жителей республики, посвящённые строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей, сообщают архивисты. Также рассекречиваются документы, связанные с событиями тех лет и самой народной стройкой в истории республики.

В историческом архиве отмечают, что в рамках акции «На защите родных рубежей» стали поступать «первые отклики от неравнодушных жителей Чувашии», а также переданы первые материалы. Заведующая Яльчикским историко-краеведческим народным музеем Светлана Голубева поделилась копиями документов об участии жителей Яльчикского района в строительных работах. Вадим Иванов передал записи воспоминаний участника строительства Сурского рубежа из Шумерлинского района В.К. Симсова, опубликованные в 2012 году в газете «Чебоксарская правда».

Кроме того, в архиве продолжается работа по рассекречиванию документов 1941—1942 годов о строительстве Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. К примеру, гриф секретности снят с постановления Совета народных комиссаров Чувашской АССР и Чувашского обкома ВКП (б) от 28 октября 1941 года о мобилизации жителей республики на строительство оборонительных рубежей.

Как сообщало ИА REGNUM, чувашские архивисты объявили акцию «На защите родных рубежей», посвящённую 80-летию строительства оборонительных рубежей в Чувашии. Принимаются документы, фотографии, письма, воспоминания участников строительства и другие материалы о возведении Сурско-Казанского рубежа.

Напомним, 2021 год решением врио главы Чувашии Олега Николаева объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. На их строительство в 1941—1942 годах была мобилизована треть трудоспособного населения — 170 тыс. человек, ежедневно копали окопы и другие оборонительные сооружения до 110 тыс. человек. При этом линии обороны строились вручную, без выходных, даже если температура превышала 40 градусов мороза.

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