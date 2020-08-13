Ташкент, , 11:57 — REGNUM В Узбекистане разрешили проведение свадеб и других торжеств с участием не более 30 человек. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании.

Торжественные мероприятия разрешается проводить в самом доме или во дворе дома при участии родственников, проживающих в одном районе. Кроме того, требуется строгое соблюдение санитарных правил.

Мирзиёев отметил, что в прошлый раз, после разрешения торжеств, собиралось до 150 человек. «Поэтому свадьбы и церемонии должны проводиться в установленном порядке», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа власти Узбекистана начнут поэтапную отмену ограничительных мер.

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