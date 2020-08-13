Москва, , 11:56 — REGNUM После снятия ограничительных мер в интернете резко увеличилось количество поддельных сайтов отелей, Особенно это касается курортов юга России, в частности, Крыма, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Туроператоры отмечают, что цель мошенников — собрать с туристов деньги за несуществующие брони в отеле и исчезнуть с ними. Особенно эта проблема актуальна при приближения акции с кешбэком за туры по России

АТОР призывает туристов быть бдительными. При бронировании тура или отелы стоит обратить внимание на то, что эти сайты часто очень плохо сделаны, содержат старое или неправильное название отеля и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в России система кэшбека будет действовать с 15 августа по 20 декабря 2020 года для поездок по 44 регионам.

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