Уфа, , 12:08 — REGNUM В речи сотрудника центра занятости населения (ЦЗН) Башкирии не было негативных высказываний и оскорблений в адрес безработных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

В сообщении пресс-службы отмечается, что на оперативном совещании в администрации города Нефтекамска чиновник рассказывала о том, что на рынке труда в Нефтекамске сложилась напряженная ситуация. При этом она отметила, что размер пособия безработным гражданам выше, чем, в некоторых случаях, предлагаемые работодателями заработные платы. Именно поэтому, добавила она, безработные граждане не спешат устраиваться на работу и продолжают состоять на учете в центре занятости. Такая ситуация, по ее словам, ставит работодателей в непростое положение, поскольку они не могут найти работников и укомплектовать свой штат. При этом некоторые граждане, состоящие на учете в ЦЗН, не скрывают от потенциальных работодателей, что трудоустройство сейчас их интересует меньше, чем пособие по безработице.

В пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики сообщили о том, что в речи чиновника не содержалось оскорблений и негативных высказываний в адрес безработных граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на оперативном совещании в администрации Нефтекамска заместитель директора ГКУ Северо-западный межрайонный ЦЗН Ирина Семинихина посетовала на «кадровый голод» в городе. И объяснила это тем, что люди отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице.

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