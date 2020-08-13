Симферополь, , 11:55 — REGNUM Уволить с должности руководителя госпредприятия «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко поручил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, заявление прозвучало 13 августа на совещании, посвящённом строительной отрасли Крыма. Аксёнов сообщил, что за последние дни объехал площадки 72 объектов, на 52 выявлены нарушения.

«Мной принято решение, и вам прямое поручение. Первое: руководителя «Крымавтодора», это товарищ Кривенко, уволить. Выговоры объявить товарищу Нефёдову, товарищу Суханову, Служба автомобильных дорог Республики Крым, за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах. Это для начала», — сказал Аксёнов, дав также поручение провести служебное расследование в связи с нарушениями на объектах ФЦП.

«Я ни на одном объекте не услышал, что здесь бывают главы администрации, поэтому, коллеги, предупреждаю всех: сидение в кабинете опасно для вашей карьеры», — добавил Аксёнов.

Дмитрий Кривенко возглавил ГП «Крымавтодор» в сентябре 2018 года. Александр Нефёдов работает в должности главы Службы автомобильных дорог Крыма с декабря 2018 года, Антон Суханов является его заместителем.