Москва, , 12:00 — REGNUM Разработка и регистрация первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции стала результатом совместной работы большого количества людей, организаций, органов власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Россия смогла в этой непростой ситуации не только справиться с вызовами, пришедшими с коронавирусной инфекцией, но и создать вакцину, которую ждут наши граждане, другие страны», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Вакцинация от коронавируса будет добровольной, бесплатной и доступной, отметил парламентарий.

«Необходимо поблагодарить российских ученых — разработчиков первой в мире вакцины от коронавируса, зарегистрированной 11 августа. Достижения нашей науки вызывают гордость», — заявил Володин.

Задача, поставленная президентом РФ, в кратчайшие сроки создать вакцину от коронавируса — выполнена, подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российская вакцина против коронавируса показала свою эффективность и безопасность, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 11 августа на совещании с членами правительства с участием президента РФ Владимира Путина.

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