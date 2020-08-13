Томск, , 11:44 — REGNUM По состоянию на 13 августа в Томской области выявлено 4840 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 48 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

Выздоровел ещё 61 человек. Общее число выздоровевших — 3424.

За последние сутки в Томской области скончался один пациент с коронавирусом. Он входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердца и почек.

За весь период в регионе умерли 49 пациентов с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 августа в Томской области коронавирус был выявлен у 4792 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области коронавирус выявили ещё у 54 человек