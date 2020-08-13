Томск, 13 августа 2020, 11:44 — REGNUM По состоянию на 13 августа в Томской области выявлено 4840 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 48 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.
Выздоровел ещё 61 человек. Общее число выздоровевших — 3424.
За последние сутки в Томской области скончался один пациент с коронавирусом. Он входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям сердца и почек.
За весь период в регионе умерли 49 пациентов с SARS-CoV-2.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 августа в Томской области коронавирус был выявлен у 4792 человек.
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