Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Задержанному по подозрению в получении взятки заместителю главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Алексею Жукову грозит до 12 лет лишения свободы. Это следует из инкриминируемого ему преступления — «Получение взятки в крупном размере» (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

Как сообщили 13 августа в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, 44-летний чиновник днем ранее был задержан в Колпино с поличным. «В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, замглавы района предложил коммерческому директору одной из организаций передать ему взятку в размере 446 тысяч рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных этой структурой работ, оплату их исполнения, а также за общее покровительство данной организации.

По данным следствия, чиновник в автомобиле на бульваре Победы в Колпино 12 августа получил от мужчины указанную сумму, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — резюмировали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, Алексей Жуков в Колпинской администрации курирует жилищный отдел, отдел районного хозяйства, отдел благоустройства и дорожного хозяйства, сектор экологии.

По данным СМИ, взятку он получил от коммерческой структуры за получение и беспрепятственную оплату контрактов с подведомственными администрации ЖКС на уборку дворовых территорий в Колпино.

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