Нижний Новгород, 13 августа 2020, 11:41 — REGNUM Нижегородские дети от трех лет и старше смогут знакомиться с основами православной культуры, — сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.
Торжественное открытие православного детского сада запланировано на 14 августа. Учреждение готово принять 175 малышей.
В рамках программы «Тропинкою добра» дети от трех до семи лет будут знакомиться с основами православной культуры, с иностранными языками. Длительность занятий — по часу в день.
В Нижегородской области православные сады уже работают в Арзамасе, Выксе, Дзержинске.