Нижний Новгород, , 11:41 — REGNUM Нижегородские дети от трех лет и старше смогут знакомиться с основами православной культуры, — сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Торжественное открытие православного детского сада запланировано на 14 августа. Учреждение готово принять 175 малышей.

В рамках программы «Тропинкою добра» дети от трех до семи лет будут знакомиться с основами православной культуры, с иностранными языками. Длительность занятий — по часу в день.

В Нижегородской области православные сады уже работают в Арзамасе, Выксе, Дзержинске.