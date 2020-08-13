Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM На подготовку школ к новому учебному году в Екатеринбурге потратили около 250 млн рублей. Об этом заявила глава городского департамента образования Екатерина Сибирцева на пресс-конференции.

Плановые расходы составили 100 млн рублей — эту сумму потратили на ремонт учебных учреждений и исполнение необходимых предписаний. А более 150 млн рублей власти потратили на оснащение школ средствами дезинфекции и профилактики.

Школьникам позволят не носить в учебных учреждениях гигиенические маски, уточнила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Свердловской области начнут новый учебный год в обычном режиме.

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