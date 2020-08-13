Новосибирск, , 11:37 — REGNUM Новосибирской области в 2020—2022 годах планируется дополнительно выделить средства на обеспечение горячего питания школьников младших классов. Соответствующее решение принято на комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

Так, региону решено дополнительно выделить на бесплатное горячее питание в начальной школе в 2020 году — 590,6 млн рублей, в 2021 году — 1 млрд 460 млн рублей, в 2022 году — 1 млрд 545 млн рублей.

Напомним, что по некоторым подсчётам, чтобы обеспечить школьников младших классов только города Новосибирска бесплатным горячим питанием, потребуется около миллиарда рублей.

Читайте также: На бесплатные горячие обеды для школьников Новосибирска нужен 1 млрд рублей