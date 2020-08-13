Севастополь, , 11:34 — REGNUM Реконструкция сквера у собора Петра и Павла в Севастополе должна начаться в октябре 2020 года. Работы, которые должны были стартовать ещё в мае, были отложены, поскольку не был решён вопрос сохранности самого собора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя по итогам обсуждения вопроса реконструкции сквера врио губернатора Михаила Развожаева с руководителями профильных ведомств, разработчиками проекта, общественниками.

«Очевидно, что предложенные решения сырые. Хочется, чтобы здесь была долговечная гранитная плитка. Надо лучше продумать озеленение, какая городская мебель здесь появится, ответить на вопросы по поводу возможности доступа маломобильных групп населения. Сейчас договорились о том, что в рамках заключенного контракта на строительно-монтажные работы подрядчик наймет Институт развития города СевГУ. Специалисты проведут не только дообследование проекта, но и согласуют его с местными жителями. Проект будет одобрен, после того как все нюансы по несколько раз будут пройдены», — сказал в ходе встречи Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев добавил, что ранее работы не могли быть начаты, так как не была учтена зона охраны собора Петра и Павла, на данный момент этот вопрос решён. В частности. из проекта исключили подпорные стены.

«Сам собор передан РПЦ, чтобы провести его реконструкцию, собственник должен заказать проектную документацию, а потом изыскать средства», — отметил Развожаев, добавив, что надеется обсудить этот вопрос с благочинием в ближайшее время.

«Это очень большие затраты, возможно, будет такой вариант, когда здание передается городу, включается в ФЦП и потом реконструируется», — добавил Развожаев.

В самом сквере планируется высадить 60 новых деревьев, четыре дерева при этом будут вырублены. Работы по реконструкции сквера планируется начать в октябре, и к началу 2021 года они должны быть частично завершены.