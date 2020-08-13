Берлин, , 11:34 — REGNUM Вакцина против коронавируса в Германии может появиться в ближайшие месяцы. Об этом 13 августа заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в эфире телеканала ZDF.

«Вакцина может быть доступна уже в ближайшие месяцы и точно — в следующем году», — сказал министр. Он отметил, что пока не известно, как долго будет сохраняться иммунитет и как часто придется делать прививку.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 августа в Германии выявили 219 964 случая заражения коронавирусом, в том числе 1,4 тыс. — за минувшие сутки. Число выздоровевших пациентов достигло 199 тыс. человек, скончались 9211 пациентов.

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