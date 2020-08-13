Красноярск, , 11:33 — REGNUM По состоянию на 13 августа в Красноярском крае коронавирус выявлен у 14 812 человек. За последние сутки подтверждён 121 случай заражения, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Вылечились 12 344 человека (+63 за сутки). За весь период в крае скончались 380 пациентов с коронавирусом, в том числе четверо — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Красноярский край находится на втором этапе снятия ограничений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае выросло число умерших пациентов с COVID-19