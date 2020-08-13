Казань, , 11:35 — REGNUM В Татарии управление Роспотребнадзора считает возможным перейти на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии, сохранив при этом масочный режим и запрет на массовый мероприятия. Об этом рассказала заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

С ее слов, республиканский Роспотребнадзор предложил перейти на третий этап снятия ограничений, так как эпидемиологическая ситуация в региона остается стабильной. Средний недельный прирост сохраняется на уровне 0,5%. В ближайшие дни в Татарии надеются получить согласие федерального надзорного ведомства на смягчение ограничений, оставив под запретом массовые мероприятия и сохранив самоизоляцию для пожилого населения и масочный режим, добавила Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии около 3-х тысяч жителей сдали кровь на антитела к коронавирусной инфекции в рамках проводимого исследования на популяционный иммунитет. Республика вошла в число регионов, где в разной степени сформировалась невосприимчивость к новой болезни.

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