Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Сразу пять сотрудников патрульно-постовой службы полиции Невского района Санкт-Петербурга подозреваются в вымогательстве в отношении местной жительницы. Они уже отстранены от исполнения служебных обязанностей и, в случае установления их вины, будут уволены из органов МВД.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, факт противоправной деятельности сотрудников полиции выявлен Службой собственной безопасности петербургского Главка МВД.

По данным следствия, 11 мая 2020 года полицейские задержали женщину по подозрению в незаконном хранении наркотиков и незаконно получили от нее 30 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

«Ей также обещали подкинуть наркотики, чтобы добавить тяжести статье, после чего она в служебной машине передала сотрудникам свою банковскую карту и пароли к ней», — пишет со ссылкой на свои источники издание «Фонтанка».

Органами СКР возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов. Расследование продолжается.