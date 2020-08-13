Улан-Удэ, , 11:28 — REGNUM Многодетные семьи в Бурятии освободят от транспортного налога в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Освобождение многодетных семьей начнется с транспортного налога за 2020 год, который будет уплачиваться в 2021 году. По предварительным расчетам их экономия в общем по республике составит 30,2 млн рублей в год», — отметили в правительстве.

Планируется, что льгота будет действовать в отношении одной зарегистрированной на семью машины, мощность двигателя которой не должна превышать 200 лошадиных сил.

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