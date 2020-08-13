Вашингтон, , 11:24 — REGNUM У консольных версий игры Mortal Shell не будет предварительного заказа. Об этом разработчики проекта сообщили на своём официальном сайте 12 августа.

Создатели игры заявили, что они пытались добавить функцию предварительного заказа в консольные версии игры, но не смогли. В итоге оформить предзаказ Mortal Shell можно будет только на PC, в магазине Epic Games Store.

Напомним, Mortal Shell — это ролевой экшен, вдохновлённый играми франшизы Dark Souls. Его релиз состоится 18 августа 2020 года.

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