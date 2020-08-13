Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В Ростовской области после перенесённой коронавирусной инфекции выздоровели более 12 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 13 августа.

Так, за весь период пандемии на Дону выздоровели 12 тыс. 2 пациента, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. За истекшие сутки выписаны 122 человека.

ИА REGNUM напоминает, что за истекшие сутки в Ростовской области подтверждено 125 случаев заражения коронавирусом и три летальных исхода среди пациентов с COVID-19.