Москва, , 11:21 — REGNUM Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает 13 августа «Коммерсантъ».

По данным СМИ, бывшему федеральному чиновнику предъявлено окончательное обвинение. Всего в уголовном деле насчитывается 400 томов. Следствие считает, что Абызов вместе с другими фигурантами дела создали сообщество, совершившее особо крупное мошенничество.

В сентябре в Гагаринском суде Москвы назначены слушания по иску заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня о взыскании с Абызова 32 млрд рублей и взыскании средств в доход государства.