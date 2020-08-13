Нарьян-Мар, , 11:21 — REGNUM Сотрудникам соцслужбы Ненецкого АО объявили выговор за оскорбление многодетной матери. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

«Ко мне обратилась многодетная мама четверых детей в рамках проекта «Решаем вместе». Она не получила выплаты на детей с 3 до 7 лет. После этого в разговоре с сотрудниками социальной службы ее оскорбили и еще отругали за то, что она пожаловалась мне. Это что за сотрудники такие, которые считают своим долгом устроить выволочку многодетной маме за то, что она поделилась со мной, что не получила выплаты», — сказал на планерке врио губернатора Юрий Бездудный.

По этому факту в отделении социальной защиты населения проведено служебное расследование, в результате главному бухгалтеру и специалисту финансово-экономического отдела учреждения, которые грубо разговаривали с многодетной матерью, вынесены выговор и замечание.

«По вашему поручению я созвонился с мамой, о которой вы говорите. Она звонила и обращалась к сотрудникам отделения социальной защиты населения, и этот звонок был в бухгалтерию. Общение проходило со специалистом и главным бухгалтером. Провели служебное расследование, к сожалению, в бухгалтерии не установлены видеокамеры со звуком, как это сделано в помещении, где ведётся приём посетителей, но с пятницы такая работа начата», — сообщил глава департамента здравоохранения НАО Сергей Свиридов.

Глава региона отметил, что инцидент должен послужить поводом для открытия многоканального телефона по обслуживанию населения.

«Объявлять выговоры — это не наша самоцель. Наша цель — чтобы в социальных службах у нас работали люди, которые обладают особыми качествами: терпением, добротой, потому что в социальные службы обращаются, как правило, социально незащищённые люди, это люди, которым требуется не только материальная поддержка, их даже слово врачует. Я вам предлагаю сделать многоканальный телефон, по которому в социальную службу смогут позвонить все жители округа, а самое главное, все разговоры будут записываться»,— сказал Юрий Бездудный.