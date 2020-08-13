Москва, , 11:20 — REGNUM Актер Михаил Ефремов получает лечение в неврологическом отделении Боткинской больницы, сообщает 13 августа ТАСС.

Отмечается, что медики оценивают состояние артиста как стабильное, тенденция к улучшению сохраняется. Адвокат Эльман Пашаев сказал, что Ефремов лежит в больнице и к нему никого не пускают.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа Эльман Пашаев заявил, что на заседании суда 11 августа у Михаила Ефремова произошел инсульт. Диагноз подтвердили врачи.

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