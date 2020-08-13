Орел, , 11:16 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Орловской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 13 августа.

64 пациента с ранее подтверждённым заражением выписаны с выздоровлением. Статистика по смертности за сутки не изменилась.

Всего в Орловской области с 24 марта положительные тесты на коронавирус подтвердились у 6250 человек, 4799 выписаны с выздоровлением, умерли 96 человек. Крупный очаг заражения 9 августа был выявлен в Богдановском доме-интернате для престарелых, где заразились около 90 человек.