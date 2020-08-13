Алма-Ата, Казахстан, , 11:13 — REGNUM Власти Алма-Аты планируют перевести ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ до 2025 года. Об этом заявил управляющий директор по производству АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев во время обсуждения экологической обстановки в Алма-Ате.

По его словам, технико-экономическое обоснование (ТЭО) ТЭЦ-3 планируется выполнить в течение 2021 года, в 2022 году будет организовано финансирование, а строительные работы начнутся в 2023 году.

«То есть сроки по ТЭЦ-2 в 2024 году, а ТЭЦ-3 — в 2024—2025 годах, правильно?» — спросил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев. «Да», — ответил Тютебаев.

Отметим, предельная стоимость модернизации ТЭЦ-2 в Алма-Ате оценивается в 98 млрд тенге ($234 млн). Планируется, что реализация проекта может привести к росту тарифов на 34%.

Читайте также: Власти Алма-Аты рассмотрят вопрос о переводе ТЭЦ на газ