Нижний Новгород, , 11:12 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 августа 2020 года внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба правительства региона.

Теперь в области разрешено проводить спортивные соревнования на открытом воздухе с числом болельщиков до 70 человек или в помещениях — без болельщиков.

«Достаточно давно разрешены тренировки для спортсменов, теперь у них будет возможность состязаться друг с другом. При этом в Нижегородской области могут возобновиться межрегиональные спортивные соревнования. Вместе с тем вводятся и дополнительные требования безопасности на таких мероприятиях», — отметил Глеб Никитин.

Участникам спортивных соревнований необходимо иметь свежую справку об отсутствии COVID. Награждение победителей и призеров должно проводиться бесконтактным способом.

Скорректированы и правила для занятий фитнесом: число участников тренировки теперь необходимо рассчитывать, исходя из одного человека на 8 кв. м помещения.

В указ вносится еще несколько изменений, касающихся, например, памятных мероприятий местного и регионального значения на открытом воздухе при условии одобрения их проведения оперативным штабом соответствующего муниципального образования. Допускается участие в таких мероприятиях до 50 человек. При этом все присутствующие должны обязательно соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга.

Увеличено число участников свадебных церемоний: в помещении — до 12 человек, а на открытой площадке — до 20.

Также, согласно изменениям, в регионе возобновляется работа дельфинариев.