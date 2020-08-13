Салехард, , 11:11 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Основные очаги заражения: Новый Уренгой — 26 положительных тестов; Ноябрьск — 15; Салехард — 7.

С начала пандемии в ЯНАО на 13 августа зарегистрировано 12 259 заражений новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 11 280 человек, 82 пациента с COVID-19 скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 88 человек