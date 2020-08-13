Астрахань, 13 августа 2020, 11:10 — REGNUM Астраханская область сняла ряд ограничений, касающихся работы образовательных и социальных учреждений, так как в последние несколько недель показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе ниже, чем в среднем по России. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказала глава астраханского Роспотребнадзора Людмила Носкова.
Коэффициент распространения инфекции в последние две недели составляет около единицы.
Согласно исследованию популяционного иммунитета, почти у четверти астраханцев выработался иммунитет против коронавируса.
Лучше всех от вируса защищены дети. Среди них иммунитет имеют 39,6%, а в целом они чаще переносят заболевание без симптомов.
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