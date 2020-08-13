Кош-Агачский район, Алтай, , 11:09 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено сразу 25 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 1775.

«Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у семи детей; у шести жителей Чемальского района, в том числе у двух детей; у трёх жителей города Горно-Алтайска; у жителей Турочакского и Шебалинского районов; у двух детей в Усть-Канском и Усть-Коксинском районах», — отметили в штабе.

Тем временем, выписано из больниц с выздоровлением за сутки 25 пациентов. Всего к настоящему моменту выздоровели, таким образом, 1517 человек. Ранее в республике скончались девять пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона объявили о поэтапном снятии ограничительных мер. Так, с 8 августа разрешили возобновить работу спортзалам и фитнес-центрам.

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