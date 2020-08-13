Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 13 августа.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались две женщины в возрасте 76 и 79 лет, а также 81-летний мужчина. Все пациенты, умершие от COVID-19, страдали хроническими заболеваниями.

Всего в стационарах для пациентов с коронавирусом, развёрнутых в Ростовской области, скончались 274 пациента.