Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM В Свердловской области подтвердили 162 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Вирус выявили у жителей Арамильского и Ачитского ГО, Асбеста, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Екатеринбурга (81 случай), Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Первоуральска, Нижней Салды, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Горноуральского ГО, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Ирбита, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова и Шали.

Теперь в Свердловской области подтверждено 22 943 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе проверили на коронавирус 1 012 817 человек.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 22 943.

Состояние 95 госпитализированных оценивается как тяжелое, 87 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 341. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 78 человек. Общее число выписанных достигло 18 803.

Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 358.

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