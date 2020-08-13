Казань, , 11:36 — REGNUM В Татарии по состоянию на 13 августа заражены коронавирусом 5988 человек, за сутки инфицированы еще 29 пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 4856 человек, за сутки — 36 жителей республики. Скончался с момента наблюдения 51 пациент.

Под наблюдением врачей остаются 915 человек, контактировавших с больными и четверо, вернувшихся из-за границы. На аппаратах ИВЛ находятся 33 пациента. За сутки провели более 4,8 тыс. тестов на COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, от заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще два жителя Татарии.

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