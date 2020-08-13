Тула, , 11:02 — REGNUM 33 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, данные опубликованы 13 августа федеральным оперативным штабом. Всего за период пандемии в регионе положительные тесты на коронавирус подтверждены у 8731 человека

За сутки в регионе скончались трое пациентов с коронавирусом. В общей сложности в Тульской области жертвами коронавируса стали уже 287 человек.

Выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта с выздоровлением после коронавируса 7402 пациента, за последние сутки — 38 человек.