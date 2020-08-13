Чебоксары, , 11:02 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших значительно превысило вновь выявленные случаи заражения коронавирусом — соответственно 172 и 35. Такие данные опубликовал оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 13 августа, в Чувашии с начала пандемии лабораторно подтверждено 7179 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 35.

Переболели COVID-19 в республике 4745 человек (то есть в настоящее время выздоровели 66,1% пациентов), из них за сутки выздоровели 172 человека. В настоящее время лечение продолжают 2368 пациентов с коронавирусом.

Также зарегистрирован ещё один летальный исход, всего в Чувашии умерли 66 пациентов c COVID-19.

По данным министерства здравоохранения Чувашии на 12 августа, наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Чебоксарах — 3119. Далее идут Новочебоксарск (356 случаев заражения), Чебоксарский район (346) и Ядринский район (317).