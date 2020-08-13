Улан-Удэ, , 11:01 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ состоялась презентация экспериментального бездымного топлива, которое, как надеются власти города, поможет улучшить качество воздуха зимой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Пробные партии из Красноярского края будут использоваться в этом отопительном сезоне. По словам главы республики Алексея Цыденова, предварительно его испытают в районе Комушки.

«Здесь главный вопрос — откатать эту опытную эксплуатацию, поскольку использование бездымного топлива сейчас в целом по России экспериментальный характер носит, это первое. Второе — рассчитать экономию для людей», — отметил он.

Правительство республики выделило 12 млн рублей на разработку предварительного технико-экономического обоснования производства топлива в самом Улан-Удэ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году среднемесячная концентрация бензапирена в атмосфере Улан-Удэ более чем в 30 раз превышает предельно допустимые показатели. Основными виновниками загрязнения, по мнению чиновников, являются предприятия теплоэнергетики, котельные, печи частных домов, автомобили, а также лесные пожары.

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