Анадырь, 13 августа 2020, 10:59 — REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов не поехал отдыхать за границу, а провёл свой недавний отпуск в Крыму. Об этом глава федерального ведомства сообщил журналистам сегодня, 13 августа.
Читайте также: В Крыму заявили об ажиотажном спросе на туристический отдых
Министр отметил, что на полуострове очень много отдыхающих.
Также по теме: Крым принял первый миллион туристов
Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что в Крыму отмечают ажиотажный спрос среди туристов на отдых на июль и август, также уже идёт бронирование на сентябрь.
Также в сюжете: Мэр Ярославля отдыхает в Крыму
24 июля глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республика приняла первый миллион отдыхающих. Он назвал объём туристического потока беспрецедентным. Уровень загрузки отелей на Южном берегу достигает 95%.
Читайте ранее в этом сюжете: Жители России назвали популярные направления для путешествий внутри страны