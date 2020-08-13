Анадырь, , 10:59 — REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов не поехал отдыхать за границу, а провёл свой недавний отпуск в Крыму. Об этом глава федерального ведомства сообщил журналистам сегодня, 13 августа.

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Министр отметил, что на полуострове очень много отдыхающих.

«Народу полно», — приводит ТАСС слова Силуанова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что в Крыму отмечают ажиотажный спрос среди туристов на отдых на июль и август, также уже идёт бронирование на сентябрь.

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24 июля глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что республика приняла первый миллион отдыхающих. Он назвал объём туристического потока беспрецедентным. Уровень загрузки отелей на Южном берегу достигает 95%.

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