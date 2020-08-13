Тверь, , 10:57 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 3963 человека, за последние сутки 14. 833 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением», — уточнили в оперштабе.

Два пациента за минувшие сутки скончались, всего в период пандемии жертвам коронавируса в Тверской области стали 163 человека. В общей сложности положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 4959 человек, всего в регионе проведено 151,4 тыс. лабораторных исследований на коронавирус.