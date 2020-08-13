Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 125 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 13 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 21 муниципальном образовании Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону выявлено 53 носителя инфекции, в Константиновском районе — девять, в Аксайском районе — восемь. Чуть более 22% новых носителей инфекции — пожилые люди старше 66 лет, 4,8% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 14 тыс. 613 человек.