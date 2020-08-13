Ярославль, , 10:55 — REGNUM В Ярославской области в первом полугодии 2020 года умерло на 460 человек больше, чем в в аналогичный период 2019-го. Об этом сообщает Ярославльстат.

Кладбище

Всего за 6 месяцев умерли 9700 человек (9240 годом ранее). Рост смертности составил 5,4%.

Количество родившихся снизилось на 467 человек и составило 5044 человека (снижение на 8%). Естественная убыль населения составила 4656 человек, увеличившись на 927 человек.

С чем связан рост смертности, Ярославльстат не уточняет. По официальным данным от COVID-19 за время пандемии в Ярославской области умерли 32 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские власти назвали число умерших в коронавирусных больницах

Читайте развитие сюжета: COVID-19 унес жизнь директора завода концерна «Калашников»