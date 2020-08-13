Токио, , 10:54 — REGNUM Фанаты считают, что Nintendo разрабатывает новую игру в серии Super Mario Sunshine. Об этом 12 августа сообщило издание Game Informer.

https://twitter.com/NintendoEurope/status/1293564256114421760

На официальной странице Nintendo в Twitter появилось изображение Марио в плавках, отдыхающего на пляже. Разработчики не дали никаких дополнительных комментариев, но фанаты тут же начали строить теории о скором анонсе новой игры.

Издание отмечает, что летом 2020 года Nintendo «ведёт себя довольно тихо», так как её конкуренты Sony и Microsoft готовятся к скорому релизу консолей нового поколения. Тем не менее, японские разработчики действительно могут работать над новым проектом о Марио.

Напомним, Super Mario Sunshine — это трёхмерный платформер, события которого разворачиваются на тропическом острове Делфино. Релиз игры состоялся в 2002 году.

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