Мурманск, , 10:51 — REGNUM В Мурманской области за сутки скончались три пациента с COVID-19. Общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу увеличилось до 107. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном штабе.

12 августа в регионе выявили 67 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выросло до 11 656, 8469 человек уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, более трех тысяч жителей Мурманской области приняли участие в тестировании на антитела к SARS-CoV-2. Результаты обнародуют в конце августа.