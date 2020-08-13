Смоленск, , 10:51 — REGNUM 14 новых случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки в Смоленской области, сообщили 13 августа в федеральном оперативном штабе.

За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. Выписаны из стационаром и сняты с амбулаторного учёта с выздоровлением 18 человек.

Всего с 28 марта на территории Смоленской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 5878 человек, 4652 пациента выписаны. Скончались 115 пациентов с подтверждённым заражением.