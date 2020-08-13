Астрахань, , 10:50 — REGNUM В Астраханской области возобновляют работу дошкольные образовательные учреждения, читальные залы и школы искусств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ряд ограничений снят с работы органов ЗАГС: на торжественные регистрации брака теперь могут пускать более десяти гостей, если на одного человека будет приходиться не менее четырёх квадратных метров площади.

По-прежнему запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 50 человек.

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