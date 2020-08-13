Кострома, , 10:50 — REGNUM В Костромской области скончались ещё два пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 — сообщает региональный оперативный штаб. Количество летальных исходов среди больных в регионе достигло 33.

По информации врачей, одному из пациентов было «более 70 лет», другому — «около 60». Оба страдали тяжёлыми сопутствующими заболеваниями — сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца и гипертонией.

Всего за прошедшие сутки в регионе обнаружили 50 новых случаев коронавируса, наибольшее количество инфицированных (30 человек) зарегистрировали в областном центре — Костроме.

С начала эпидемии в Костромской области выявили 2747 заражённых. Справились с болезнью 2008 человек, в стационарах больниц сейчас находятся 111 больных. Остальные инфицированные — 594 костромича лечатся дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромичи коронавирусом болеют меньше, но выздоравливают дольше